وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب محمد عفيف: "بعد 45 يوما من القتال الدامي، لا يزال العدو عاجزا عن احتلال قرية لبنانية واحدة"، وذلك خلال مؤتمر صحفي في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب المدعوم من طهران، والتي تعرّضت لدمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفتها على مدى الأسابيع الماضية.

ورغم تأكيد تقارير إسرائيلية أن تل أبيب تدرس إمكانية وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية والحديث عن تحقيق تقدم في المحادثات بشأن التهدئة، إلا أن هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد صادق على توسيع العملية البرية في جنوب لبنان.

وفي 23 سبتمبر الماضي، كثفت إسرائيل غاراتها على لبنان وخصوصا معاقل حزب الله، وفي 30 من الشهر ذاته أطلقت عملية برية في الجنوب.

ويعلن حزب الله بين الحين والآخر أنه تصدى لمحاولات تسلل قوات إسرائيلية إلى داخل الأراضي اللبنانية، وأن مقاتليه اشتبكوا مع جنود إسرائيليين على الحدود.