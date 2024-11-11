وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الأحد وحتى صباح الإثنين، غارات استهدفت عددا من البلدات الجنوبية في لبنان.

وأغارت القوات الإسرائيلية على بلدات البرغلية والرمادية والجميجمة والشهابية وباتولية وقلاوية وبرج قلاوية وحي عين التوتة بين بلدتي برج رحال والعباسية في جنوب لبنان، كما أغارت على مدخل بلدة طيردبا، الجنوبية، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وحاولت القوات الإسرائيلية التسلل إلى الأراضي اللبنانية من أكثر من موقع في القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان. كما أطلقت فجر الإثنين النار من الرشاشات الثقيلة في اتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب في جنوب لبنان.

في المقابل، استهدف حزب الله، صباح الإثنين، تجمعات القوات الإسرائيلية في محور رامية، القوزح، عيتا الشعب في جنوب لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي شنّ سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشماله.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية برية مركزة.