ونقلت الوكالة عن مصادر محلية القول إن "مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها بكثافة غرب مخيم النصيرات ما أدى لمقتل مسنة".

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية خيم النازحين في منطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات، ما أدى لمقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وذكرت الوكالة أن الطائرات المسيرة أطلقت النار بشكل كثيف صوب منازل المواطنين في أرض المفتي وأطراف مخيم 5 شمال النصيرات، كما أطلقت آليات الجيش الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة في منطقة الفاخورة بمشروع بيت لاهيا شمال غزة، وقصفت المدفعية حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ووفق الوكالة، وفي حصيلة غير نهائية، "ارتفع عدد القتلى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 إلى نحو 43 ألفا و603 قتيل، و102 ألف و929 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، فيما ما زال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم".