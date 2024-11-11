وأكد بيان جهاز الإطفاء في منطقة القدس أن عناصره "يعملون على إخماد الحرائق... توازيا مع عمليات إخماد النيران، يقوم عناصر الإطفاء بعمليات مسح إضافية في المنطقة للتحقق من عدم وجود حرائق أخرى وأضرار تسببت بها شظايا صواريخ اعتراضية/صواريخ".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال الجيش إن الحرائق سببها "شظايا" ناتجة عن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وأطلقت صفارات الانذار في بيت شيمش قبيل الساعة السادسة (04:00 ت غ).

وبحسب بيان عسكري، قام سلاح الجو "باعتراض مقذوف كان يتجه نحو إسرائيل من اليمن"، مؤكدا أن الاعتراض تمّ "قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية".

ولم تتبنّ أي جهة بعد إطلاق هذا الصاروخ، علما بأنه سبق للحوثيين المدعومين من إيران، أن أعلنوا إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل، قائلين إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين بسبب الحرب في غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023 عقب هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل.

إلى ذلك، أعلنت الفصائل المسلحة العراق شنّ هجمات بمسيّرات على أهداف في شمال إسرائيل وجنوبها الإثنين.

وأكدت الفصائل في 4 بيانات إطلاق طائرات مسيّرة نحو أهداف "حيوية" لم تحدّدها، اثنان منها في شمال إسرائيل واثنان في جنوبها، وذلك "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان".

وأكد الجيش الإسرائيلي من جهته اعتراض 4 طائرات مسيّرة "من جهة الشرق".

وأوضح في بيان صباح الإثنين "خلال ساعات الليلة الماضية اعترض سلاح الجو 4 مسيّرات كانت في طريقها من جهة الشرق حيث تم اعترض مسيرتيْن منها قبل اختراقهما الأجواء الإسرائيلية".