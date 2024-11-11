وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الرئيس الإيراني "أشاد بمبادرة المملكة الدعوة لقمة متابعة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية".

وجرى خلال الاتصال "استعراض تطور العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن بزشكيان أوضح في اتصاله مع ولي العهد السعودي أنه "لم يتمكن من تلبية دعوة الملك للمشاركة في الاجتماع الخاص لرؤساء منظمة التعاون الإسلامي بسبب جدول أعماله المزدحم، وبأن النائب الأول محمد رضا عارف سيحضر هذا الاجتماع".