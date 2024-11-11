وقال الجيش في بيان "اعترض سلاح الجو الإسرائيلي بنجاح مسيرتين كانتا تقتربان من الأراضي الإسرائيلية من جهة الشرق".

وأوضح البيان أن الطائرتين المسيرتين اسقطتا فوق البحر الميت "ولم تدخلا الأراضي الإسرائيلية".

وبعد إعلان الجيش الإسرائيلي، نشرت فصائل مسلحة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، بيانا أكدت فيه مهاجمة "هدف حيوي في شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر".

وفي بيان آخر، أعلنت الفصائل استهداف "هدف حيوي في جنوب إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر".

وتشكّل فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".

ومنذ أبريل، أكدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق، من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، وأعلنت مرات عدة أنها اعترضت مسيرات خارج مجالها الجوي.

وتشن إسرائيل منذ أكثر من سنة حربا على حماس في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق للحركة داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023، وتنفذ منذ 30 سبتمبر هجوما بريا ضد حزب الله في لبنان فضلا عن غارات كثيفة.

ودفعت الحرب فصائل مسلحة موالية لإيران في المنطقة للتدخل، إذ هاجم المتمردون الحوثيون في اليمن إسرائيل مرات عدة بصواريخ باليستية ومسيرات، فيما تطلق فصائل عراقية مسيرات على إسرائيل.