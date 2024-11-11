وحسبما ذكرت "يديعوت أحرونوت"، فإن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة تبادلت مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط وأنباء عن وساطة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق في لبنان.

وقتل 38 شخصا يوم الأحد في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان، حسبما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية.

وأفادت الوزارة بتسجيل الحصيلة الأكبر في بلدة علمات بقضاء جبيل بشمال بيروت، حيث قتل 23 شخصا، من بينهم سبعة أطفال، بعدما استهدفت غارة إسرائيلية منزلا هناك.

ويوم السبت، قتل 53 شخصا وأصيب 99 آخرون في هجمات إسرائيلية على لبنان.

وأضافت الوزارة أنه منذ بدء الصراع المسلح بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران قبل أكثر من عام، قتل 3189 لبنانيا وأصيب 14078 آخرون.