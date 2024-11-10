وذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن الأعرجي يحمل رسالة من الجانب الأميركي إلى إيران، تتعلق بردها العسكري المحتمل على الهجوم الإسرائيلي الأخير عليها.

وتأتي الزيارة بعد أن توعدت طهران بتوجيه رد لإسرائيل، بعد هجومها الصاروخي في 26 أكتوبر على مواقع عسكرية متعددة في إيران.

وكانت الضربة الإسرائيلية أحدث تصعيد في سلسلة من المواجهات بين الدولتين العدوتين، على مدار الأشهر الماضية.

وتصاعدت التوترات بين إيران وإسرائيل على خلفية حربي غزة ولبنان، حيث يسعى الجيش الإسرائيلي إلى القضاء على حركتي حماس وحزب الله، حليفتي طهران.