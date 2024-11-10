وفي حفل تسلمه المنصب من سلفه يسرائيل كاتس، قدم ساعر رؤيتة قائلا إن "الأقليات في المنطقة ستحتاج إلى التماسك معا".

وأضاف: "الشعب الكردي أمة عظيمة، واحدة من الأمم العظيمة التي لا تتمتع باستقلال سياسي. إنهم حلفاؤنا الطبيعيون".

واعتبر ساعر أن "الأكراد ضحايا للقمع الإيراني والتركي"، وقال إن إسرائيل "يجب أن تمد يدها وتعزز العلاقة معهم (...) إن هذا له جوانب سياسية وأمنية".

كما أشار الوزير الإسرائيلي إلى الأقليات الدرزية في سوريا ولبنان كـ"شركاء محتملين".

وأضاف: "يجب أن نفهم أنه في منطقة حيث سنكون دائما أقلية، فإن التحالفات الطبيعية ستكون مع أقليات أخرى".

وأضاف: "موقف إسرائيل الثابت خلال العام الماضي وإنجازاتها في الحرب ضد المحور الإيراني تجعلها لاعبا إقليميا ودوليا أكثر أهمية مما كانت عليه".