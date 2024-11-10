واستأنفت المدارس أنشطتها في بعض المناطق، من بينها خليج حيفا والجليل، وفقا لتوجيهات الدفاع المدني الجديدة الصادرة السبت.

وأكد متحدث باسم الوزارة في شمال إسرائيل أن عدد المدارس التي أعيد فتحها سيعلن عنه في وقت لاحق من الأحد.

وما زالت المدارس الأقرب إلى الحدود مع لبنان مغلقة.

وأُجبر عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم في شمال إسرائيل منذ أكتوبر 2023، حين فتح حزب الله جبهة ضد إسرائيل دعما لقطاع غزة.

وبعد مرور أكثر من عام، ما زال هناك 60 ألف نازح من شمال إسرائيل لم يعودوا إلى منازلهم.

ومنذ أواخر سبتمبر، كثفت إسرائيل ضرباتها الجوية وبدأت عمليات برية في لبنان، بعد نحو عام من تبادل القصف عبر الحدود مع حزب الله.