وكان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، في مقدمة مستقبلي رئيس الإمارات والوفد المرافق لدى وصوله المطار الأميري.

وجرت لرئيس دولة الإمارات مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني لدولتي الإمارات والكويت، كما اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للشيخ محمد بن زايد، فيما رافق طائرة رئيس الدولة لدى دخولها أجواء الكويت، سرب من الطائرات العسكرية ترحيباً بزيارته.

وتبادل رئيس الدولة مع أمير الكويت، خلال استراحة في مجلس كبار الزوار في المطار، الأحاديث الودية التي تعبر عما يجمع البلدين من أواصر أخوية راسخة.