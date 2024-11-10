وأظهر فيديو، نشر في اليوم نفسه على شبكات التواصل الاجتماعي، جنديين إسرائيليين يحرقان العلم اللبناني على شرفة بحضور جنود آخرين كانوا يرددون نشيدا بالعبرية فيه إيحاءات حربية.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة الفيديو الذي أفيد بأنه صُوّر في قرية بجنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس "نعتبر إقدام بعض الجنود على حرق العلم اللبناني في جنوب لبنان عملا مخالفا للتعليمات ولا يليق بقيم جيش الدفاع ولا يتماشى مع أهداف نشاطاتنا العسكرية في لبنان".

وأضاف أدرعي "لا نستغرب استغلال بعض أبواق حزب الله للحادثة، في محاولة لصرف النظر عن حقيقة واضحة: حزب الله هو الذي لا يحترم العلم اللبناني، لا في مناسباته الرسمية ولا في احتفالاته، حيث أنزل إرهابيو الحزب العلم اللبناني ودنّسوه في الكثير من المناسبات وبدّلوه بعلمهم لما يُمثّله من ولاء لإيران وولاية الفقيه".

ومنذ 23 سبتمبر، كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوّية على مناطق تُعتبر معاقل لحزب الله قرب بيروت وفي جنوب لبنان وشرقه، وبدأت هجوما بريا في الجنوب اللبناني بعد تبادل للقصف على مدى سنة مع حزب الله عبر الحدود.

وتقول إسرائيل إنها تريد القضاء على التهديدات التي يشكّلها حزب الله، حليف حركة حماس، وبالتالي السماح لسكان شمال إسرائيل بالعودة إلى ديارهم.