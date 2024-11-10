واستهدفت أحدث الغارات "معسكر جربان"، في مديرية سنحان جنوب شرقي صنعاء، حيت تستخدمه القوة الصاروخية للحوثيين ومعهم خبراء الحرس الثوري الإيراني.

كما طال القصف "معسكر الحفا"، جنوبي صنعاء، للمرة الثانية خلال ساعات محدودة، وهو المعسكر ذاته الذي تعرض للقصف منتصف الشهر الماضي بواسطة القاذفات الشبحية الأميركية "بي 2".

ووفقا لمصادر يمنية، فإن معسكر الحفا، الذي عادة ما يتعرض للقصف، يضم خنادق وأنفاق جبلية منذ عهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويستخدمه الحوثيون وخبراء الحرس الثوري الإيراني كورش لتركيب الصواريخ وقطع الطائرات المسيرة.

وطال القصف الجديد، الذي وقع فجر اليوم الأحد، مواقع عسكرية في مديرية حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران وعلى حدود صعدة.

وجاءت هذه الغارات الأميركية البريطانية فجر اليوم بعد ساعات قليلة من غارات مماثلة طالت معسكري الحفا والنهدين في مديرية السبعين بصنعاء.

وتركز الغارات الأميركية البريطانية على معسكرات صنعاء لأنها تضم انفاقا جبلية تضم ترسانة الحوثيين العسكرية التي تستخدمها في استهداف السفن والقطع العسكرية الأميركية المرابطة في جنوب البحر الأحمر وباب المندب.

ورغم تلك الضربات الجوية إلا إن الحوثيين لازالوا يهددون بعمليات جديدة تصعيدية تستهدف حركة الملاحة.