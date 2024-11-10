وأكد موقع "سي إن بي سي" عن صحيفة نيويورك تايمز، أن الطلب الأميركي من الدوحة جاء فور مقتل يحيى السنوار، قبل أسبوعين.

وأكد موقع شبكة "سي إن بي سي" أن الولايات المتحدة طلبت من قطر "طرد حماس" قبل حوالي أسبوعين، عندما رفضت الحركة اتفاقا آخرا حول الرهائن، وذلك بعد أن قتلت إسرائيل زعيم حماس يحيى السنوار، حسبما قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للشبكة في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقالت مصادر أميركية إن "الاحباط الأميركي" تجاه حماس تزايد منذ أن أعدم مسلحو حماس الرهينة الأميركي المحتجز في غزة، إلى جانب 5 أسرى آخرين، وهو ما أقنع إدارة بايدن أن حماس "غير جادة في التوصل إلى اتفاق".

وقال المسؤول الأميركي إن قطر وافقت، وأبلغت زعماء حماس السياسيين بالقرار قبل نحو 10 أيام.

وقال المسؤول: "حماس جماعة إرهابية قتلت أميركيين وتواصل احتجاز رهائن أميركيين.. بعد رفض المقترحات المتكررة لإطلاق سراح الرهائن، لا ينبغي أن يكون قادتها موضع ترحيب في عواصم أي شريك أميركي".

ووفقا لأحد الدبلوماسيين المطلعين على الأمر، بمجرد أن اتخذ القطريون قرارهم، أبلغوا إسرائيل وحماس وكذلك الإدارة الأمريكية.