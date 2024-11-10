وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد تركي المالكي، أن الاعتداء وقع مساء الجمعة بمعسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية لتدريبهم ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى لمكافحة الارهاب والتهريب بمدينة (سيئون) والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية داخل اليمن، حسب ما أشارت وكالة أنباء السعودية.

وتم تنفيذ الاعتداء من أحد الأشخاص المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية، مؤكدا على أن "المذكور لا يمثل الشرفاء من منسوبي وزارة الدفاع اليمنية الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية ومساندة الأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق"، وفقا لـ"واس".

كما أوضح العميد المالكي عن وصول جثماني الشهيدين والمصاب إلى السعودية بعد أن تم إخلاءهم من الداخل اليمني إلى المملكة.

وبين العميد المالكي أن القوات المشتركة ستعمل وبالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية لمتابعة إجراءات التحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع والقبض على المنفذ وتقديمه للعدالة.

واختتم المالكي تصريحه بتقديم قيادة القوات المشتركة للتحالف "خالص العزاء وصادق المواساة لذوي وأقارب الشهيدين، سائلا المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يمُن على المصاب بالشفاء العاجل".