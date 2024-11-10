وقال الجيش في بيان: "للأسف، يواصل الباحثون الاعتماد على بيانات جزئية ومتحيزة ومصادر سطحية لها مصالح خاصة".

وحذرت لجنة مراجعة المجاعة، وهي لجنة مستقلة، الجمعة من "احتمال قوي بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق" بشمال قطاع غزة. وأضافت في تحذير نادر أن "هناك حاجة للتحرك الفوري في غضون أيام وليس أسابيع من جميع الجهات الفاعلة المشاركة مباشرة في الصراع أو المؤثرة في مجراه لتجنب هذا الوضع الكارثي وتخفيف حدته".

وقالت إسرائيل إنها عززت جهود تقديم المساعدات بما شمل فتح معبر إضافي يوم الجمعة.

وردا على سؤال بخصوص تحذير لجنة مراجعة المجاعة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية السبت إن واشنطن قلقة بسبب الكمية المحدودة من المساعدات التي تصل إلى المدنيين المقيمين في غزة"، وإن التقرير يلقي الضوء على خطورة الوضع.

وأضاف المتحدث "أوضحنا لإسرائيل وسنستمر في توضيح أنها يجب أن تفعل المزيد لتسهيل دخول المساعدات وتسليمها داخل غزة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل والأمم المتحدة وشركاء آخرين لإيجاد حلول لتسريع تسليم المساعدات.

واستنكر بعض المنتقدين أسلوب التجويع في شمال غزة، مما دفعالولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لتحديد موعد نهائيينتهي خلال أيام لتحسين الوضع الإنساني أو مواجهة قيود محتملة علىالتعاون العسكري.