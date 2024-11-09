وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 7 أشخاص، من بينهم طفلتان، وإصابة أكثر من 40 آخرين، من جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة صور ليل الجمعة.

وأضافت الوزارة أن عمال الإنقاذ يواصلون البحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.

وفي حصيلة إجمالية للقصف الإسرئيلي على لبنان ليلة الجمعة، أعلنت وزارة الصحة مقتل 19 شخصا ليرتفع عدد القتلى في البلاد إلى 3136.

كما أكد مراسل "سكاي نيوز عربية" في لبنان مقتل أكثر من 16 شخصا في غارات إسرائيلية، يوم السبت، على بلدات في البقاع شرقي البلاد.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، بشن إسرائيل نحو 12 غارة عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ليل الجمعة، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي طلب من السكان الإجلاء مسبقا.

وذكرت الوكالة، السبت، أن "موجة جديدة من الاعتداءات الاسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل من ليل الجمعة وحتى صباح السبت، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، وعملت فرق الدفاع المدني على نقلهم إلى مستشفيات صور للمعالجة".

ووفق الوكالة، توقفت عمليات البحث صباح السبت بسبب تحليق الطيران المسير فوق المدينة وعلى مستوى منخفض جدا، وقد ألحقت الاضرار الجسيمة بعشرات المنازل المحيطة بالمكان المستهدف.

وأضافت الوكالة أن حزب الله اللبناني نفذ ليل الجمعة وحتى صباح السبت عشرات العمليات النوعية "استهدف خلالها مراكز وتجمعات العدو الإسرائيلي على طول خط المواجهة بالقطاعين الغربي والأوسط".

وقالت إن "من آثار العدوان الإسرائيلي السلبية، الخسائر المادية الجسيمة التي مني بها القطاع الزراعي، حيث إن مواسم الزيتون والموز والحمضيات انتكست لعدم قدرة المزارع على الدخول إلى البساتين بسبب التهديدات العدوانية المستمرة، واستهدافه عددا من المزارعين في سهلي صور والناقورة، كما نفق العديد من المواشي والدواجن في مزارع الجنوب".