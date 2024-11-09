وقال الحزب، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام إن المسيرة الإسرائيلية "سقطت في بلدة دير سريان"، مضيفا أن الطيران الحربي الإسرائيلي قام بالإغارة عليها.

وليست هذه المرة الأولى التي يُسقط فيها الحزب مسيرة من هذا الطراز، إذ أعلن في 18 أكتوبر إسقاط مسيرتين إسرائيليتين من الطراز ذاته.

كما أعلن حزب الله، في 21 أكتوبر، عن إسقاط مسيرة من نوع "هرمز 900".

وكان الحزب أعلن، في وقت سابق السبت، استهداف قاعدة "زوفولون" الإسرائيلية للصناعات العسكرية شمالي مدينة حيفا بصلية صاروخية.