وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية في لبنان: "دمرت المقاتلات الحربية الإسرائيلية واحدا من أهم المنازل التراثية والتاريخية في مدينة النبطية، وهو دارة الوزير والنائب السابق الراحل رفيق شاهين، المعروف بدارة آل شاهين، في حي الميدان".

وأضافت أن "القصف أدى إلى تحويله إلى كتلة من الركام، طامسا بذلك حقبة طويلة من الأحداث السياسية والشعبية التي شهدها المبنى على مدى عقود".

وأشارت الوكالة إلى أن "الغارة الإسرائيلية أسفرت أيضا عن تدمير منزل كمال ضاهر، وهو مبنى تراثي جرى ترميمه مؤخرا وكان مقرا سابقا للمجلس الثقافي للبنان الجنوبي".

وشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، السبت.

واستهدفت الغارات مدينة صور في وقت مبكر من صباح السبت، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "موجة جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية طالت قرى في صور وبنت جبيل من الليلة الماضية حتى صباح اليوم (السبت)، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، ونقلتهم فرق الدفاع المدني إلى مستشفيات مدينة صور لتلقي العلاج".