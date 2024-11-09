في غزة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 44 شهيدًا و81 إصابة"، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت بذلك إلى 43,552 قتيلا و102,765 جريحا ومصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن فلسطينيا قتل بالرصاص خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي في بلدة عقابا شمال طوباس اليوم السبت.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة بمقتل "مواطن في عقابا، ولا يزال محتجزا مع جيش الاحتلال".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية رسمية أن القوات الإسرائيلية حاصرت منزل الرجل قبل قتله.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يبحث هذه التقارير.