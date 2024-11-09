وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها حزب الله منشأة للصناعات العسكرية أو منشأة ذات صلة، فقد استهدف سابقا مصنعا لمكونات الطائرات قرب عكا، كما استهدف منشأة لقطع غيار الطائرات قرب نهاريا.

كذلك أعلن حزب الله، اليوم السبت، أنه قصف مدينة صفد برشقة صاروخية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق تلغرام، اليوم، أن سلاح الجو شن هجمات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب بيروت بعد منتصف الليل، بينما نفذت القوات الإسرائيلية مزيدا من الهجمات في قطاع غزة.

وقال الجيش إن سلاح الجو استهدف "مراكز قيادة وموقعا لتصنيع الأسلحة، وبنية تحتية إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية"، في الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعتبر معقلا للجماعة المدعومة من إيران.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، جرى اتخاذ خطوات قبل الضربات "لتخفيف خطر إلحاق أذى بالمدنيين".