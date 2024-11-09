وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت، أن "الحريق الذي اندلع في مولد كهرباء في موقف للسيارات في شارع الحمراء أدى الى تمدد النيران إلى عشرات السيارات المركونة في المكان وفي شوارع محيطة ما أدى إلى احتراقها وانفجار البعض منها واندلاع حريق هائل".

وأشارت الوكالة إلى أن أعمدة الدخان الناجمة عن الحريق شوهدت من مناطق بعيدة عن بيروت، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وتوجهت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى مكان الحريق حيث تعمل على اخماده وسط صعوبة في السيطرة عليه.

وذكرت قناة "الجديد" أن هناك حالات اختناق بسبب الدخان المتصاعد من الحريق الهائل بمنطقة الحمرا – بيروت.

وتابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الجهود التي يبذلها عناصر الدفاع المدني لإطفاء الحريق، وأعطى التوجيهات اللازمة للإسراع في إخماد النيران وإبعاد خطر تمددها الى باقي السيارات والأبنية المجاورة.

وقال مراسلتنا إنه تم إخلاء المنازل المحيطة بحريق الحمرا في بيروت من السكان خوفًا من تمدد النيران وارتفاع حالات الاختناق الناتجة عن الدخان الكثيف.

وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة بأن عناصر الإطفاء والدفاع المدني تمكنوا السيطرة على الحريق، فيما سجل اصابة شخص نتيجة الحريق وهو عامل من جنسية غير لبنانية.