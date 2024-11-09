وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن "الحريق الذي اندلع في مولد كهرباء في موقف للسيارات في شارع الحمراء، أدى إلى تمدد النيران إلى عشرات السيارات في المكان وفي شوارع محيطة، مما تسبب في احتراقها وانفجار البعض منها واندلاع حريق هائل".

وأشارت الوكالة إلى أن أعمدة الدخان الناجمة عن الحريق شوهدت من مناطق بعيدة عن بيروت.

وفي وقت لاحق، أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في بيروت أن فرق الإطفاء والدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الهائل.

وأوضحت أنه لم تسجل أي خسائر بشرية، باستثناء حالات الاختناق بسبب الدخان المتصاعد من الحريق.

وأكدت أنه تم إخلاء المنازل المحيطة بالحريق من السكان، خوفا من تمدد النيران وارتفاع حالات الاختناق الناتجة عن الدخان الكثيف.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أفادت أنه تم تسجل إصابة شخص نتيجة الحريق، وهو عامل من جنسية غير لبنانية.