وجرى بحث التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها لاسيما الإنسانية، بالإضافة إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين كافة، ومناقشة المستجدات في لبنان.

كما تم التطرق خلال الاتصال الهاتفي إلى تطورات الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية.