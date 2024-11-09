وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 5 مواطنين قتلوا وأصيب آخرون جرّاء استهداف القوات الإسرائيلية لمدرسة فهد الصباح التي تؤوي نازحين في شارع يافا بمدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني.

وأضافت الوكالة أن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا 9 قتلى وعدد من الجرحى الى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إثر قصف طائرات الاحتلال لخيم تؤوي نازحين في المدينة.

وأمس الجمعة، قتل عدد من المواطنين، وأصيب آخرون في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مواقع مختلفة في قطاع غزة.

وقال مراسل "وفا" إن فلسطينيين قتلا نتيجة قصف الطيران الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في منطقة التحلية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما قتل 3 مواطنين، وأصيب 7 آخرون بعد قصف قوات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين مقابل محطة "زنون الشاعر" في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع.

كما سقط عدد من القتلى في قصف لطيران الاحتلال على منازل مواطنين في محيط صالة حمدان بمنطقة الجنينة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقتل طفل في قصف طيران الاحتلال منزلا في بلدة عبسان شرق خان يونس، ومواطن في قصف استهدف شارعا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.