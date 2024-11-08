هذه المعطيات تشي بأن إيران استطاعت خلال الأسابيع الماضية إعادة ترميم هذه القيادة. وقد قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إن إعادة بناء حزب الله قد تمت ولا خوف على إيران.

في حين، اعتبر المرشد الإيراني أن حزب الله قوي ويواصل كفاحه، وأنه سيهزم إسرائيل في نهاية المطاف.

ومن الواضح أن طهران عملت بالدرجة الأولى على إعادة هكيلية القيادة في الحزب، والتي نتج عنها تعيين نعيم قاسم أمينا عاما جديدا بعد مقتل حسن نصر الله وخلفه المحتمل هاشم صفي الدين.

الإعلان عن اختيار نعيم قاسم جاء بعد إرسال قائد فيلق القدس إسماعيل قآني إلى بيروت على رأس وفد عسكري إيراني كبير مؤلف من قيادات إيرانية ميدانية لترميم قدرات حزب الله والحد من تكرار موجة الاغتيالات.

أما بالنسبة للأصول العسكرية، فبرغم الضربات الكبرى التي تعرض لها الحزب لمخازنه، والتصريحات الإسرائيلية بتدمير الجزء الأكبر من منظومته الصاروخية، من الواضح أنه لا يزال لدى الحزب ما يقاتل به نتيجة لتخزين كميات كبيرة جدا من هذه الأصول قبل الحرب، وبأماكن متفرقة، إضافة إلى التقارير التي أشارت إلى أن عمليات التهريب عبر سوريا لا تزال تحصل، وإن بوتيرة أقل.

في المقابل، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن الجيش لن يسمح بإعادة بناء البنى التحتية التابعة لحزب الله.

هذه التصريحات والتطورات توحي بأن الحرب قد تطول كثيرا، وقد يكون الميدان اللبناني ساحة المواجهة غير المباشرة بين إسرائيل وإيران.

في هذا الصدد، قال المحلل الخاص لـ"سكاي نيوز عربية"، بشارة شربل: