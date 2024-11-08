وتحققت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن قرابة 70 بالمئة من 8119 شخصا من بين 34500 سُجّل مقتلهم في الأشهر الستة الأولى من الحرب هم من الأطفال والنساء.

وفصّل تقرير المفوضية "الواقع المروع الذي يعيشه سكان إسرائيل وغزة منذ 7 أكتوبر 2023".

ويفصّل أيضا "بشكل معمق عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحتى الإبادة الجماعية".

وأشار إلى "استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر".

وأضاف: "أدت هذه الممارسات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة".

وتابع: "كما نفذت الجماعات المسلحة الفلسطينية أعمالا عدائية بطرق ساهمت في الأضرار التي لحقت بالمدنيين".