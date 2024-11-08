وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حسابه في منصة "إكس": "عاجل إلى سكان جنوب لبنان، نناشدكم الامتناع عن السفر جنوبا والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم".

وأضاف: "هذه مناطق قتال خطيرة. كما نلفت انتباهكم من جديد عن قيام حزب الله باستخدام سيارات الإسعاف لنقل مخربين وأسلحة".

وتابع: "لذا نحذر من استمرار هذه الظاهرة، وندعو الطواقم الطبية إلى تجنب التعامل مع عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم".

وأشار أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي "يؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين بغض النظر عن نوعها".

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشماله.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.