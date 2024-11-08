وقال الحزب في بيان: "استهدفنا عند الساعة 8:00 من صباح الجمعة 08-11-2024، قاعدة ستيلا ماريس البحريّة، قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي، شمال غرب ‏حيفا، بصلية صاروخيّة نوعية".

وفي وقت لاحق، أعلن حزب الله أيضا عن قصف قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرقي حيفا برشقة صاروخية.

وكان حزب الله قد أعلن، الأربعاء، أنه شنّ هجوما بالطائرات المسيرة على قاعدة عسكرية جنوب تل أبيب، مؤكدا أنه يستهدفها للمرة الأولى منذ بدء التصعيد بينه وبين إسرائيل قبل أكثر من عام.

وأفاد الحزب في بيان بأنه شنّ "هجوما جويا بسرب من المُسيرات الانقضاضية على قاعدة بيلو، جنوبي تل أبيب، للمرة الأولى، وأصابت أهدافها بدقة".

وفي بيان آخر، قال الحزب إنه شنّ هجوما جويا "بسرب من المُسيرات الانقضاضية على قاعدة حيفا البحرية (تتبع لسلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولا من الزوارق الصاروخية والغواصات) في خليج حيفا، للمرة الأولى، وأصابت أهدافها بدقة".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر2023 بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية برية مركزة في جنوب لبنان، يقول إنها بهدف حماية السكان في شمال إسرائيل.