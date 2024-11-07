وتباينت آراء الشارع الفلسطيني في قطاع غزة حيال فوز ترامب، بين متفائل بوعوده الانتخابية التي تعهد فيها بحل النزاعات القائمة ووقف الحرب دون إبطاء، وبين متشائم من سياسته التي بدأها في ولايته الأولى بنقل سفارة بلاده للقدس.

كما يأمل المواطنون في الأردن أن يساعد ترامب في وقف الحرب بالمنطقة وإحلال السلام.

وعبّر عدد من التونسيين عن أملهم كذلك في أن يفي الرئيس الأميركي المنتخب بوعده فيما يتعلق بإنهاء الحرب في قطاع غزة.

فيما تأمل الأوساط السياسية والشعبية العراقية من إدارة ترامب المقبلة أن تلعب دورا فاعلا في استقرار البلاد اقتصاديا وسياسيا وأمنيا من خلال الضغط الإيجابي على الفصائل المسلحة.

في المغرب، عبر عدد من المغاربة عن أملهم في توجه إدارة ترامب لتكريس الاعتراف بمغربية الصحراء بافتتاح قنصلية أميركية بالأقاليم الجنوبية للمملكة في أقرب وقت.

كما استطلعت كاميرا "سكاي نيوز عربية" آراء عدد من المواطنين في الشارع المصري حول فوز ترامب بالانتخابات الأميركية.