وقال الجيش الإسرائيلي: "بدأت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات ضد البنية التحتية للإرهاب في بلدة بيت لاهيا... وفي الوقت نفسه، تواصل العمل في منطقة (جباليا)، وقضت على ما يقرب من 50 إرهابيا خلال اليوم الماضي".

وتقع بيت لاهيا في أقصى شمال قطاع غزة المحاصر، بينما يقع مخيم جباليا للاجئين إلى جنوبها مباشرة.

وأفادت مصادر فلسطينية مرارا بسقوط الكثير من الضحايا المدنيين في المنطقة المدمرة، ووصفت الوضع الإنساني هناك بالكارثي.

ودعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى إخلاء المنطقة، إلا أنهم أفادوا بأن العديد منهم يرفضون المغادرة لأنهم يرون أن الأجزاء الأخرى من القطاع غير آمنة ويخشون الطريق الخطير الذي يسلكونه من أجل مغادرة منطقة القتال.

أما في الجنوب، فقد قال الجيش الإسرائيلي إن قواته "قضت على عدد من المسلحين وفككت البنية التحتية للإرهاب"، في المنطقة المحيطة برفح على الحدود مع مصر.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي يعود بشكل متكرر إلى المناطق التي كان غادرها من قبل، في إطار سعيه للقضاء على عناصر حماس.

اعتقال 18 فلسطينيا من الضفة الغربية

من جانب آخر، اعتقلت القوات الإسرائيلية 18 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية بينهم فتاتان، وأسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، ونادي الأسير، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن "علميات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل وقلقيلية ورام الله وطوباس، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات واسعة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وأشار البيان إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و600 مواطن من الضفة بما فيها القدس".