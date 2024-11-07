ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن الجيش القول إن حوالي 20 من هذه الغارات وقعت في منطقتي بعلبك وشمال نهر الليطاني في عمق لبنان، حيث تم الإبلاغ عن "مقتل 60 شخصا".

وشملت الأهداف منصات لإطلاق الصواريخ ومبان عسكرية ومستودعات أسلحة وبنى تحتية حيوية أخرى.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 91 تقوم بعمليات دفاعية وهجومية في جنوب لبنان إلى جانب الفرقة 36.

أما في غزة، فتقود الفرقة 162 القتال في جباليا إلى جانب لواء كفير، بينما تعمل الفرقتان 143 و99 في المناطق الجنوبية والوسطى من القطاع، "حيث قتلت العديد من الإرهابيين في الاشتباكات الجارية".