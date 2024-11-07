وكان مراسلنا قد أفاد في وقت سابق من فجر الخميس إلى حركة نزوح كبيرة من منطقة الأوزاعي في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذارات إسرائيلية بضرورة إخلاء مواقع في تلك المنطقة.

وقال مراسلنا إن إنذارات إخلاء من الجيش الإسرائيلي شملت مواقع في الأوزاعي وحارة حريك وتحويطة الغدير وحدث بيروت.

وشملت الإنذارات الإسرائيلية أيضا موقعين قريبين من مطار رفيق الحريري الدولي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 40 شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت شرق البلاد الأربعاء، بما في ذلك مدينة بعلبك، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ ورفع الانقاض لا تزال جارية بحثا عن مفقودين.

وقالت الوزارة في بيان ضمنته حصيلة غير نهائية للضحايا إن "سلسلة غارات إسرائيلية على البقاع وبعلبك" أسفرت عن مقتل "40 شخصا وإصابة 53".

وأحصت الوزارة مقتل 11 شخصا في مدينة بعلبك و16 في بلدة الناصرية.

وواصلت القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني عمليات الاستهداف وتبادل إطلاق النار يوم الأربعاء.

وأعلن حزب الله في بيانات منفصلة أن عناصره استهدفوا يوم الأربعاء قاعدة ستيلا ماريس الإسرائيلية البحرية بالصواريخ النوعية والمسيرات الانقضاضية ومستوطنة كريات شمونة للمرة الثانية وتجمعا لقوات إسرائيلية في موقع المرج الإسرائيلي بصليات صاروخية.

وشنّ الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي مساء الأربعاء غارات استهدفت عدد من المناطق في جنوب لبنان وفي البقاع شرق لبنان.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مساء الأربعاء دراجة نارية في جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل سائقها، وقصفت طائرة مسيرة إسرائيلية بلدة برج الملوك الجنوبية.

وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء الأربعاء 3 غارات على بلدة شبعا في جنوب لبنان، كما شنت سلسلة غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان.

واستهدفت غارة إسرائيلية مساء الأربعاء معبر قلد السبع - شمال غرب الهرمل في البقاع شرق لبنان عند الحدود مع سوريا، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

جدير بالذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر 2023 بعد إعلان إسرائيل الحرب على حركة حماس في غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية برية مركزة في جنوب لبنان قال إنها لحماية سكان شمال إسرائيل.