وأفاد الحزب في بيان بأنه شنّ "هجوما جويا بسرب من المُسيرات الانقضاضية على قاعدة بيلو، جنوبي تل أبيب، للمرة الأولى، وأصابت أهدافها بدقة".

وفي بيان آخر، قال الحزب إنه شنّ هجوما جويا "بسرب من المُسيرات الانقضاضية على قاعدة حيفا البحرية (تتبع لسلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولا من الزوارق الصاروخية والغواصات) في خليج حيفا، للمرة الأولى، وأصابت أهدافها بدقة".

وحذر الحزب في بيان، الإسرائيليين الذين تم إنذارهم بضرورة إخلاء بلداتهم، من عدم العودة إليها، كونها تحولت إلى أهداف عسكرية.

وفي المقابل، شنّ الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي مساء الأربعاء غارات استهدفت عدد من المناطق في جنوب لبنان وفي البقاع شرق لبنان.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مساء الأربعاء دراجة نارية في جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل سائقها، وقصفت طائرة مسيرة إسرائيلية بلدة برج الملوك الجنوبية.

وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء الأربعاء 3 غارات على بلدة شبعا في جنوب لبنان، كما شنت سلسلة غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان.

كذلك استهدفت غارة إسرائيلية مساء الأربعاء معبر قلد السبع - شمال غرب الهرمل في البقاع شرق لبنان عند الحدود مع سوريا، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.



يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر2023 بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية برية مركزة في جنوب لبنان، يقول إنها بهدف حماية السكان في شمال إسرائيل.