وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية فقد "جدد المجلس، في جلسته التي انعقدت الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني "موقف العراق بدعم نضال الشعبين الفلسطيني واللبناني واستنكار جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحقّهما".

وأكد المجلس أن "ما جرى تداوله من أخبار تتحدث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً لتنفيذ هجمات أو ردود على الاعتداءات ما هي إلّا ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبرراً للاعتداء على العراق وسيادته وحرمة أراضيه".

وشدد المجلس وفق البيان على أن "مصالح العراق العليا تحتم العمل على إبعاد أراضيه وأجوائه عن الحرب التي يحاول الكيان الصهيوني توسيعها، انطلاقا من سياساته العدوانية ضد بلدان وشعوب المنطقة".

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد نقلت، الأحد الماضي، عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم قولهم إن الأقمار الاصطناعية راقبت عمل إيران لنقل صواريخ باليستية ومعدات ذات صلة من إيران إلى الأراضي العراقية، مع الهدف المفترض لاستخدامها في هجوم وشيك متوقع على إسرائيل.

يشار إلى إيران هددت بالرد بشدة على هجوم شنته إسرائيل عليها في السادس والعشرين من أكتوبر الأول الماضي.

وجاء الهجوم الإسرائيلي ردا على قصف صاروخي إيراني في الأول من نفس الشهر.