وهنأ قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان ترامب، وأعرب في تغريدة على حسابه على منصة "أكس" عن تطلعه لبناء علاقات متطورة مع الولايات المتحدة.

من جانبه، أكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو استعداده للتعاون "الوثيق" مع الإدارة الأميركية الجديدة في أي جهود تهدف إلى تحقيق "سلام حقيقي في السودان يبنى على مبادئ الشمول والعدالة والاحترام المتبادل".

وقال خبراء ودبلوماسيون وسياسيون إن فوز ترامب بانتخابات الرئاسة، سيغير طريقة تعامل الولايات المتحدة مع ملف الحرب في السودان وفقا لسيناريوهين مختلفين.

وبعد 9 أشهر من تعيينه من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم يتمكن المبعوث الخاص للسودان توم بيريللو، من تحقيق الهدف الأساسي من المهمة التي أوكلت إليه وهو وقف الحرب.

ويرى المحلل السياسي شوقي عبدالعظيم أن الملف السوداني مرشح لتغييرات سريعة وكبيرة في ظل إدارة ترامب.

وأوضح لموقع سكاي نيوز عربية: "أتوقع أن تزيد التحولات الجديدة في الولايات المتحدة من وتيرة الضغط الدولي التي اتسمت بالضعف خلال الفترة الماضية".

ويتفق الباحث الأمين بلال مع ما ذهب إليه عبدالعظيم، معبرا عن اعتقاده بأن الإدارة الجديدة ستهتم بشكل أكبر بملف الحرب السودانية، وستسعى لممارسة ضغط اكبر لدفع طرفي الحرب للذهاب إلى طاولة المفاوضات.

ويشير بلال إلى أن ترامب أعلن خلال حملته الانتخابية أن مسألة وقف الحروب تشكل هدفا أساسيا له، وأضاف لموقع سكاي نيوز عربية: "لا استبعد أن يدعم ترامب أي اتجاه لتدخل دولي أو فرص حظر للطيران او عقوبات أكثر قوة على أطراف الحرب والعناصر الداعية لاستمرارها".