وأفصح نتنياهو عن مسوغات تعيين كاتس الذي كان يشغل حقيبة الخارجية، حيث أشاد بحزمه ووضوح قراراته، واصفا إياه بـ "البلدوزر".

وقال نتنياهو: "لقد أثبت يسرائيل كاتس بالفعل قدراته ومساهمته في الأمن القومي كوزير للخارجية ووزير للمالية ووزير للاستخبارات لمدة 5 سنوات، وليس أقل أهمية من ذلك، كعضو في المجلس السياسي الدفاعي لسنوات عديدة".

وأضاف: "إنه يجلب معه مزيجا مثيرا للإعجاب من الخبرة الغنية والقدرة التنفيذية. وهو معروف بأنه بلدوزر يجمع بين المسؤولية، والصلابة الهادئة، وكل هذه الأمور مهمة جدا"

وأقال نتانياهو وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، جراء انهيار الثقة بينهما على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وقال نتانياهو في بيان "على مدى الأشهر الماضية تآكلت الثقة. في ضوء ذلك، قررت اليوم إنهاء ولاية وزير الدفاع".