وقال غالانت: "إن أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائمًا مهمة حياتي".

وفي إعلان مفاجئ، أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه.

وأكد نتنياهو أن هناك خلافات كثيرة ظهرت بينه وبين غالانت فيما يتعلق بالحرب التي تخوضها إسرائيل.

وقال إن "أزمة ثقة" نشأت تدريجيا بينه وبين غالانت ولم تسمح بإدارة طبيعية للحرب.

وعين نتنياهو يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع وجدعون ساعر وزيرا للخارجية.