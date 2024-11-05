وحسب الصور التي بثتها شركة "بلانيت لابس" التي ترصد ميس الجبل وعيتا الشعب قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية، فقد تسبب القصف في محو مناطق كاملة من القريتين اللبنانيتين.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أكدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن الهجمات الإسرائيلية "مسحت" 37 بلدة لبنانية، ودمرت أكثر من 40 ألف وحدة سكنية بشكل كامل.

وأوضحت الوكالة أن هذا الدمار الكبير حدث في منطقة بعمق 3 كيلومترات من الحدود بين لبنان وإسرائيل، تمتد من الناقورة حتى مشارف الخيام.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي "يفخخ ويدمر أحياء في مدن وبلدات بكاملها".

ويتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران إطلاق النار منذ أكثر من عام بالتوازي مع حرب غزة، لكن الأعمال القتالية تصاعدت على مدى الأسابيع الستة الماضية.

وكثفت إسرائيل قصفها على مناطق متفرقة من لبنان، لا سيما الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.

وتقول السلطات الصحية في لبنان إن أكثر من 3 آلاف شخص لقوا حتفهم في لبنان، معظمهم منذ أواخر سبتمبر الماضي.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن ضربات إسرائيلية، الثلاثاء، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص قرب مدينة بعلبك في سهل البقاع، من بينهم اثنان لقيا حتفهما في ضربة على سيارة.