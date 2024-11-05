أعلن الجيش المصري سقوط طائرة مروحية أثناء التدريب، الثلاثاء، مما أدى إلى مصرع ضابطين.
وقال المتحدث باسم الجيش إن الحادث وقع بمنطقة الشلوفة، وسببه عطل فني.
وأضاف: "جار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة".
القاهرة - سكاي نيوز عربية
أعلن الجيش المصري سقوط طائرة مروحية أثناء التدريب، الثلاثاء، مما أدى إلى مصرع ضابطين.
وقال المتحدث باسم الجيش إن الحادث وقع بمنطقة الشلوفة، وسببه عطل فني.
وأضاف: "جار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة".
وقال المتحدث باسم الجيش إن الحادث وقع بمنطقة الشلوفة، وسببه عطل فني.
وأضاف: "جار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة".