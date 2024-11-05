وذكرت الوكالة أنه "في إطار الحرب التدميرية التي يشنها العدو الإسرائيلي على لبنان عموما والجنوب خصوصا، والغارات والأعمال العسكرية التدميرية، يقوم جيشه بتفخيخ وتدمير أحياء في مدن وبلدات بكاملها" .

وأضافت أن "أكثر من 37 بلدة تم مسحها وتدمير منازلها وأن أكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت تدميرا كاملا، موضحة أن هذا يحدث في منطقة بعمق 3 كيلومترات تمتد من الناقورة حتى مشارف الخيام في جنوب لبنان.

وكانت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أظهرت قيام الجيش الإسرائيلي بتفجير أحياء في بالكامل في قرى لبنانية حدودية، حيث يقول إنها مراكز لحزب الله ومواقع لإطلاق هجماته.

وقد تجاوزت حصيلة القتلى في لبنان جراء القتال الدائر بين إسرائيل وحزب الله منذ 13 شهرا 3 آلاف شخص، وبلغ أن عدد المصابين 13 ألفا و492 شخصا. حسب وزارة الصحة اللبنانية.

وفي إسرائيل، قتل 72 شخصا في هجمات شنها حزب الله، من بينهم 30 جنديا، وفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبدأ الجيش الإسرائيلي منذ 23 سبتمبر الماضي بشن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.