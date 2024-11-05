وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الإثنين، أن إسرائيل "حصلت على درجة الرسوب" فيما يتعلق بتحقيق شروط تحسين المساعدات المقدمة إلى غزة، التي تم تحديدها في رسالة وجهها الشهر الماضي كل من وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إلى كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وقال ميلر إن هناك حوالي 9 أيام متبقية حتى انتهاء الموعد النهائي، لكن التقدم المحدود حتى الآن غير كاف.

وأضاف: "حتى اليوم لم تتحسن الأوضاع بشكل كبير. شهدنا زيادة في بعض المقاييس، لكن إذا نظرتم إلى التوصيات المحددة في الرسالة فلم يتم الالتزام بها بعد".

وأحجم المتحدث عن الإفصاح عن العواقب التي ستواجهها إسرائيل إذا لم تنفذ التوصيات، لكنه قال: "ما يمكنني أن أقوله لكم هو أن ما سنفعله هو الالتزام بالقانون".

مأساة إنسانية وتبعات أميركية