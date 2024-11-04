استهدف قصف اسرائيلي، يوم الإثنين، محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وفق ما أورد الإعلام الرسمي السوري.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في "معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط السيدة زينب" في ضاحية دمشق الجنوبية.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
استهدف قصف اسرائيلي، يوم الإثنين، محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وفق ما أورد الإعلام الرسمي السوري.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في "معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط السيدة زينب" في ضاحية دمشق الجنوبية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في "معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط السيدة زينب" في ضاحية دمشق الجنوبية.