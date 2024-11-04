وبدوره نشر الإعلام الإسرائيلي لقطات تظهر نسفا كاملا وبشكل متزامن لأحياء في بلدة ميس الجبل، جنوبي لبنان، وذلك في أقل من 30 ثانية.

ويواصل الجيش الإسرئيلي تفجير بلدات حدودية جنوبية بكاملها، حيث يقول إنها مراكز لحزب الله ومواقع لإطلاق هجماته.

والأسبوع الماضي، دمر الجيش الإسرائيلي قرية مطمورة جنوبي لبنان، قرب كيبوتس آدميت وقرية عرب العرامشة في الجليل الغربي.

وأظهر مقطع فيديو لحظة تفجير القرية، حيث وقعت انفجارات كبيرة وارتفعت كرات اللهب العملاقة إلى السماء.

وبلغت حصيلة ضحايا الحرب بين إسرائيل وحزب الله منذ شهر أكتوبر 2023، إلى 2868 شخصا قتلوا وأصيب 13319 آخرين. حسب وزارة الصحة اللبنانية.

وبدأت إسرائيل منذ 23 سبتمبر الماضي بشن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرقي لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.

وتقول إسرائيل إن من بين أهداف عملياتها في لبنان القضاء على قدرات حزب الله وضمان العودة الآمنة لعشرات الآلاف من النازحين من شمال إسرائيل.