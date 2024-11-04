وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيةـ تميم خلاف، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة اتخاذ كافة الأطراف بالإقليم لخطوات تسهم في منع التصعيد بالمنطقة وتحقيق التهدئة.

ودعا الوزير المصري إلى ضرورة الحذر من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية لن تحقق مصلحة أى من الأطراف وتؤدى إلى تداعيات خطيرة على شعوب المنطقة.

وجدد عبد العاطي، إدانة مصر لكافة الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع بها، بما ينذر بعواقب وخيمة علي المنطقة واستقرار شعوبها.

وعلى صعيد المشهد اللبناني بحث الجانبان التطورات والجهود المبذولة لوقف العدوان الاسرائيلي علي لبنان، حيث أكد وزير الخارجية المصري علي موقف مصر بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد في إطار الملكية اللبنانية ودون تدخلات خارجية.

واستعرض عبد العاطي، الجهود المبذولة من جانب مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الانسانية والطبية إلي قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسري.

وأكد على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لوقف نزيف الدم والتصدي للأزمة الإنسانية الكارثية التي يشهدها القطاع.