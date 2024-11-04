وطبقاً لتعميم صحفي صادر عن مجلس السيادة، فإن البرهان أصدر قراراً بالموافقة على قرارات مجلس الوزراء الانتقالي، التي شملت إنهاء تكليف السفير حسين عوض من مهام وزير الخارجية، وتكليف السفير علي يوسف أحمد الشريف.

الجدير بالذكر أن الوزير الجديد، علي يوسف، شغل عدة مناصب في الخارجية السودانية قبل الاحالة إلى التقاعد، كما ترأس جمعيات الصداقة العربية الصينية، ونشط ضمن لجنة الحكماء لتسوية الأزمة التي أعقبت انقلاب 25 أكتوبر 2021.

يُذكر أن البرهان كان كلف السفير حسين عوض في أبريل الماضي خلفاً للسفير علي الصادق.

وكان السفير علي الصادق قد تسلم مهام وزير الخارجية في تشكيلة وزارية ضمت 15 وزيراً، عقب حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ في أكتوبر 2021.

وشمل التعديل الوزاري إنهاء تكليف جراهام عبد القادر من مهام وزير الثقافة والإعلام، وتكليف خالد الأعيسر بالمنصب.