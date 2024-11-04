فقد قالت القناة 12 الإسرائيلية وموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة، من خلال رسالة، إلغاء اتفاقيتها مع وكالة "الأونروا" التي نظمت أنشطتها في إسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في وقت سابق مشروع قرار يحظر عمل الأونروا في إسرائيل.

وجاء في نص الرسالة الموجهة من الخارجية الإسرائيلية إلى الأمم المتحدة أنه تعقيبا على قرار الكنيست في الثامن والعشرين من أكتوبر 2024، تم إبلاغ الأمم المتحدة أن إسرائيل ستحظر عمل الأونروا حيث سيدخل القرار الإسرائيلي حيز التنفيذ خلال الشهور الثلاثة المقبلة

وأشارت الرسالة إلى أنه خلال هذه الشهور، ستواصل إسرائيل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، لضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، بطريقة "لا تقوض أمن إسرائيل".

وأضافت أن إسرائيل تتوقع من الأمم المتحدة التعاون معها.