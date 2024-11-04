أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، فادي الشمري، لسكاي نيوز عربية، أن العراق لا يريد أن تتحول أرضه إلى مسرح عمليات لأي طرف.
وقال الشمري خلال حديثه مساء الأحد: "لا يمكن استبعاد إمكانية حصول ضربة إسرائيلية للعراق لكننا لا نريد إعطاء مبررات لإسرائيل للقيام بذلك".
وشدد الشمري لسكاي نيوز عربية: "العراق يتواصل مع دول الجوار سعيا لخفض التصعيد في المنطقة".
وأشار إلى أن الحكومة العراقية "تتحرك سعيا لعدم إعطاء مبرر لإسرائيل لاستهداف الأراضي العراقية".
كما أشار إلى أن إسرائيل تسعى لزيادة رقعة الصراع في المنطقة.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة "الأسوشيتد برس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "عمليات الإطلاق المستمرة للطائرات المسيرة من داخل العراق باتجاه إسرائيل زادت من احتمالية الرد الإسرائيلي المباشر على تلك الهجمات".
وأكد المسؤولان أن "الولايات المتحدة وشركائها اضطرّوا إلى التدخل لإسقاط طائرات مسيرة أطلقتها الميلشيات المدعومة من إيران من العراق باتجاه إسرائيل".
وذكر المسؤول الأمني الإقليمي الذي تحدث لـ"الأسوشيتد برس" شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه كان هناك خمس هجمات يوميا في المتوسط من داخل العراق ضد إسرائيل من جماعات مسلحة متحالفة مع إيران، وخلال الأسبوع الماضي، تم إطلاق ثماني طائرات بدون طيار في فترة 24 ساعة.
وتوعدت إيران، يوم الخميس، برد "قاس" على الهجوم الذي شنته إسرائيل على عدد من منشآتها العسكرية، وفق ما أورد الإعلام المحلي.