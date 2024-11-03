وبحسب الجيش، فقد ألقت قواته القبض "على رجل في سوريا عميل لإيران جمع معلومات مخابراتية عن القوات الإسرائيلية في منطقة الحدود".

وأضاف أن "الرجل يدعى علي سليمان العاصي، وهو مواطن سوري من منطقة صيدا في جنوب سوريا".

ووفقا للجيش فإن "العملية تمت خلال الأشهر القليلة الماضية" لكنه لم يذكر تاريخا محددا.

وبين الجيش أن "عملية اعتقال العاصي أحبطت وعرقلت عملية إرهابية مستقبلية وكشفت أسلوب عمل الجهات الإيرانية في جبهة الجولان".

وأضاف أن العاصي تم نقله إلى إسرائيل للتحقيق معه.

يذكر أنه في 31 أكتوبر الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال رجل وزوجته للاشتباه في تجسسهما لصالح إيران.

ووفقا لبيان الاتهام، قام رافائيل ولالا غولييف، وكلاهما من مدينة اللد ويبلغ من العمر حوالي 32 عاما، بـ"مهام جمع معلومات استخباراتية عن مواقع أمنية وبنية تحتية في إسرائيل، بالإضافة إلى تعقب أكاديمية في مركز أبحاث أمني بقصد إيذائها".

كما يعتقد أن رافائيل "طُلب منه أيضا العثور على قاتل"، من دون تحديد من المستهدف.

ونفذ رافائيل "مهام مراقبة على مواقع أمنية في إسرائيل، بما في ذلك مقر جهاز الاستخبارات (الموساد)، وجمع معلومات عن أكاديمي يعمل في معهد دراسات الأمن القومي"، بحسب مسؤولين أمنيين.

ويقال إنه تلقى مساعدة من زوجته في عدد من المهام.