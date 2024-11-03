وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن الضربات طالت بلدة مشغرة في البقاع الغربي وبلدرة دورس في بعلبك شرقي لبنان، كما استهدفت مبان غير مشمولة بأوامر الإخلاء.

وأضاف أن إنذارات الجيش الاسرائيلي لسكان البقاع وبعلبك أدت إلى نزوح أكثر 200 ألف شخص.

كما تزامنت الضربات مغ غارة على صور في الجنوب.

يأتي ذلك في ظل تركيز الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي على مدن بعلبك خلال الأيام الماضية مستهدفا منشآت عسكرية ومستودعات أسلحة تعود لحزب الله.

وبدأت إسرائيل منذ 23 سبتمبر الماضي بشن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرقي لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.